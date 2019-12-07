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Спровоцировавший аварию в центре Нижнего Новгорода автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, однако во время ДТП машиной управлял другой человек. Эту информацию распространили в региональном управлении МВД.

Автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, но за рулём находился не он, — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы полицейского главка. Ранее, как уточняет агентство, в МВД утверждали, что «среди участников...