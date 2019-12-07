Утечка аммиака в Мексике произошла из-за аварии с участием грузовика, перевозившего вещество. Машина перевернулась на трассе.
В результате ЧП образовалось токсичное облако, накрывшее пассажирский автобус,
Инцидент произошёл между штатами Мичоакан и Герреро. Местные власти провели эвакуацию на прилегающей территории и занимаются ликвидацией аммиака. Правоохранительные органы будут изучать причины случившееся.
Ранее мост обрушился в Тайване, инцидент попал на видео. Всё произошло после того, как по мосту проехала цистерна для бензина. Она упала вниз на пристань, где находились рыбацкие лодки, а потом взорвалась, писал News.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен