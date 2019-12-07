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Утечка аммиака в Мексике произошла из-за аварии с участием грузовика, перевозившего вещество. Машина перевернулась на трассе.

В результате ЧП образовалось токсичное облако, накрывшее пассажирский автобус, передаёт El Milenio. Помимо погибших, пострадали больше 20 человек, среди которых есть дети.

Инцидент произошёл между штатами Мичоакан и Герреро. Местные власти провели эвакуацию на прилегающей территории и занимаются ликвидацией аммиака. Правоохранительные органы будут изучать причины случившееся.

Ранее мост обрушился в Тайване, инцидент попал на видео. Всё произошло после того, как по мосту проехала цистерна для бензина. Она упала вниз на пристань, где находились рыбацкие лодки, а потом взорвалась, писал News.ru.

 

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