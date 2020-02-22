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Аналитики финансового маркетплейса «Юником 24» посчитали среднюю сумму микрозаймов в России накануне праздника «День защитника Отечества». Об этом сообщает РИА Новости.

Выяснилось, что в среднем, россияне из крупных городов займут по 10-11 тысяч к празднику на 23 февраля.

Средняя сумма займа к 23 февраля будет на уровне 10-11 тысяч рублей. Наибольшая доля займов именно на эту цель приходится на Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Татарстан, — приводят данные исследования в РИА Новости.

Однако аналитики отмечают, что не обязательно все эти деньги пойдут на подарки. По данным опроса заёмщики планируют потратить разные суммы на подарки, лишь 30% сообщили о намерении потратить все 10 тысяч рублей на подарок.

При этом большинство (80%) сообщили, что будут покупать подарок молодому человеку, 8% — потратятся на подарок сыну, по 5% — внуку или отцу, а 2% собираются сделать подарок любовнику.

Как писал NEWS.ru ранее, коллектор рассказал, что почти треть россиян покупает подарки к праздникам с использованием заёмных средств, при этом стоимость подарков редко выходит за пределы 10 тысяч рублей.