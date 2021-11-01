«Жирок есть»: в ГД призвали сдерживать аппетиты застройщиков

Стоимость квадратного метра новостройках Москвы только на 30% состоит из себестоимости, остальное — дополнительные накрутки, в том числе разрешительная документация, маржинальность компаний, которые, правда, не бедствуют, рассказала NEWS.ru депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она также призвала власти РФ и Москвы «сдерживать аппетиты» девелоперов. Таким образом она прокомментировала заявление вице-мэра российской столицы Андрея Бочкарёва о плане властей мегаполиса отказаться от услуг мигрантов на стройках города.

К сожалению, спрос, в том числе, способствует увеличению цены, а не то, что нам говорят про стоимость металла и прочее. Я думаю, что вряд ли стоимость измениться. Конечно, найдутся девелоперы, которые начнут рассказывать, что вот, их заставили брать соотечественников, и от этого мы ещё прибавим пару сотен тысяч на стоимость квадратного метра. Мне кажется, что правительство Москвы и России должно сдерживать аппетиты девелоперов, — подчеркнула собеседница.

Политик отметила, что в паспорте нацпроектов, касающихся жилья, должен появиться пункт о снижение стоимости квадратного метра, так как в соответствии со всеми документами, он показатель будет только увеличиваться.

Я конечно понимаю, что в регионах работают застройщики на пределе рентабельности, но в Москве есть жирок. И сами органы власти должны к себе предъявить претензии, потому что смена разрешённого использования земельного участка в Москве — это такие миллионы, которые точно ложатся в себестоимость. Разрешительную документацию сокращать, ограничивать каким-то образом маржинальность застройщика, хотя бы в сегменте эконом-класса, — резюмировала Разворотнева.

Вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв ранее сообщил, что власти готовят план решения кадрового кризиса на стройках. Он включает в себя отказ от использования труда мигрантов и рационализацию труда, позволяющую повысить производительность. Бочкарёв заявил, что в связи с масштабами строительства по программе реновации столице не хватает рабочих и инженеров. Он оценивает недостаток трудовых ресурсов около 40%. По словам вице-мэра, многие мигранты разъехались за время пандемии — из 120 тысяч человек осталось только 40 тысяч.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что процедура ввоза в Россию трудовых мигрантов для работы на стройках может быть упрощена. В свою очередь глава «Мираторга» Виктор Линник предложил способ поднять зарплаты россиянам, сократив квоты на ввоз иностранной рабочей силы. По словам Линника, присутствие в России мигрантов обесценивает стоимость рабочей силы настолько, что россияне не могут выжить на существующие зарплаты.