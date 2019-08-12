https://static.news.ru/photo/99dc39d6-bd12-11e9-a023-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Средний бюджет покупки жилой недвижимости в квартале «Москва-сити» в первой половине 2019 года составил 47,5 млн рублей, что на 33% выше аналогичного периода прошлого года.

Квадратный метр апартаментов вырос на 19% и достиг цены в 552 тысяч рублей, передаёт Lenta.ru данные консалтинговой компании Knight Frank.

Эксперты считают, что произошло «вымывание» дешёвого жилья, в связи с которым не только выросли цены, но и понизилось количество предложений. Однако в ближайшее время ожидается появление на рынке больше двух тысяч квартир.

Большинство (74%) сделок в районе проводится с квартирами от 50 до 100 квадратных метров. Всего за первое полугодие было продано 167 апартаментов, что на 23% меньше прошлогоднего показателя.

Спрос на недвижимость в «Москва-Сити» остается на достаточно высоком уровне, в первую очередь, из-за инвестиционной привлекательности данной локации, — отметили аналитики.

Ранее News.ru писал, что подготовительные работы к возведению самого высокого в Европе жилого небоскрёба стартовали на территории международного делового центра «Москва-Сити». Проект получил название One Tower. Общая высота здания составит 405 м, что на 33 м выше «Башни Федерации». В нём будет 101 надземный этаж и три подземных.