Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает заработать на контракте на транзит газа с «Газпромом» $7 млрд как минимум. Эту сумму глава Украины озвучил за все пять лет, на которые рассчитан контракт.
Стороны могут продлить контракт ещё на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это — энергетическая безопасность и благосостояние украинцев, — так оценил документ Зеленский в своём Facebook.
По условиям контракта «Газпром» будет прокачивать 65 млрд кубометров газа за первый год и по 40 млрд кубометров — в последующие. Объёмы прокачки могут быть пересмотрены в сторону увеличения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил принцип, по которому между Украиной и Россией подписан контракт на транзит газа. Своё мнение глава украинской компании опубликовал в Facebook.
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