https://static.news.ru/photo/c6972668-2b6a-11ea-8af1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает заработать на контракте на транзит газа с «Газпромом» $7 млрд как минимум. Эту сумму глава Украины озвучил за все пять лет, на которые рассчитан контракт.

Стороны могут продлить контракт ещё на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это — энергетическая безопасность и благосостояние украинцев, — так оценил документ Зеленский в своём Facebook.

По условиям контракта «Газпром» будет прокачивать 65 млрд кубометров газа за первый год и по 40 млрд кубометров — в последующие. Объёмы прокачки могут быть пересмотрены в сторону увеличения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил принцип, по которому между Украиной и Россией подписан контракт на транзит газа. Своё мнение глава украинской компании опубликовал в Facebook.