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Директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил принцип, по которому между Украиной и Россией подписан контракт на транзит газа. Своё мнение глава украинской компании опубликовал в Facebook.

Витренко назвал «знаменательным событием» то, что контракт подписан по европейским правилам, но всё равно назвал его «неординарным».

Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу «качай или плати» на пять лет, является неординарным событием в таких условиях, — говорится в сообщении главы «Нафтогаза».

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года. По его словам, большая сделка «восстановила баланс интересов сторон».