Заведения общепита освободили от НДС

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предприятия общественного питания освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идёт о ресторанах, кафе, барах, предприятиях быстрого обслуживания, буфетах, кафетериях, столовых, закусочных и других аналогичных заведениях.
При этом для освобождения от НДС предприятия должны
Кроме того, закон освобождает учреждения культуры от исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль в 2020 и 2021 годах. Не будут облагаться НДФЛ и НДС меры поддержки предпринимательства со стороны российских регионов.
С инициативой о запуске соответствующего пилотного проекта ранее выступил президент страны Владимир Путин.