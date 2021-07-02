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Заведения общепита освободили от НДС

12:23, 02 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предприятия общественного питания освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идёт о ресторанах, кафе, барах, предприятиях быстрого обслуживания, буфетах, кафетериях, столовых, закусочных и других аналогичных заведениях.

При этом для освобождения от НДС предприятия должны соответствовать ряду условий. Так, сумма доходов претендующей на освобождение от налога компании за год не должна превышать в совокупности 2 млрд рублей, удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов компании должен составлять не менее 70%, а среднемесячный размер выплат сотрудникам обязан быть не ниже размера среднемесячной зарплаты в конкретном субъекте страны.

Кроме того, закон освобождает учреждения культуры от исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль в 2020 и 2021 годах. Не будут облагаться НДФЛ и НДС меры поддержки предпринимательства со стороны российских регионов.

С инициативой о запуске соответствующего пилотного проекта ранее выступил президент страны Владимир Путин.

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