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Путин объявил о запуске новых механизмов поддержки бизнеса

15:06, 04 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что в текущем году в стране будут запущены новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом он сказал на ПМЭФ, трансляция велась на официальном сайте форума.

В частности, речь идёт о сфере кредитования и зонтичном предоставлении поручительств. Так, корпорация малого и среднего предпринимательства будет выдавать поручительства по кредитам в банках-партнёрах.

По оценкам, это позволит предпринимателям привлечь дополнительные ресурсы в развитие в размере не менее 600 миллиардов рублей до 2024 года, — произнёс Путин.

Глава государства также предложил запустить пилотный проект для компаний общепита, освобождающий их от уплаты НДС при выручке до 2 млрд рублей в год.

Ранее Путин заявил, что в 2024 году в каждом регионе страны должны быть обеспечены прозрачные, предсказуемые и комфортные условия для инвесторов. Кроме того, он поручил усилить программы содействия занятости в регионах с высокой безработицей и проработать программу поддержки молодёжного предпринимательства.

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