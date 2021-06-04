Путин объявил о запуске новых механизмов поддержки бизнеса

Президент России Владимир Путин заявил, что в текущем году в стране будут запущены новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом он сказал на ПМЭФ, трансляция велась на официальном сайте форума.
В частности, речь идёт о сфере кредитования и зонтичном предоставлении поручительств. Так, корпорация малого и среднего предпринимательства будет выдавать поручительства по кредитам в банках-партнёрах.
По оценкам, это позволит предпринимателям привлечь дополнительные ресурсы в развитие в размере не менее 600 миллиардов рублей до 2024 года, — произнёс Путин.
Глава государства также предложил запустить пилотный проект для компаний общепита, освобождающий их от уплаты НДС при выручке до 2 млрд рублей в год.
Ранее Путин заявил, что в 2024 году в каждом регионе страны должны быть обеспечены прозрачные, предсказуемые и комфортные условия для инвесторов. Кроме того, он поручил усилить программы содействия занятости в регионах с высокой безработицей и проработать программу поддержки молодёжного предпринимательства.