Застройщики начали вводить кредиты на жильё под 0,01% годовых

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Застройщики на фоне новых условий стали субсидировать ипотеку для своих проектов под 0,01–2% годовых сроком на 10–30 лет. Однако, затраты на снижение ставки для клиентов включены в конечную стоимость квартир, приводят мнение аналитиков «Известия».

По мнению экспертов, это просто маркетинговый ход — дополнительный способ привлечь покупателей. В апреле продажи застройщиков снизились до 99%. В Кургане этот показатель упал на 97%, в Казани — на 98%, в Волгограде — на 99%. Так, в ГК ФСК в марте ввели ряд программ со ставкой 0,01% на весь период кредитования, это произошло после поднятия ключевой ставки до 20%.

Проект Forma также снизил ставку по льготной ипотеке до 0,01% на весь срок кредитования при первоначальном взносе 15%. Ставка по семейной ипотеке у девелопера составляет 0,99% вместо обычных 6%. Семейная ипотека со ставкой от 0,2% появилась и в ГК «Гранель».

Похожие программы были запущены компаниями «СМУ-6 Инвестиции», группа «Родина», «А101», «Страна Девелопмент» и другими. Девелопер «Аквилон» ввёл ставку 0,01% годовых на весь срок кредитования до 30 лет, при этом выдаётся сумма до 12 млн рублей, первоначальный взнос составляет 15%.

Ранее замглавы Минцифры Максим Паршин заявил, что ипотечная ставка для IT-специалистов в некоторых регионах страны может снизиться до 1%. По его словам, число заявок в банки для получения льготной ипотеки выросло в несколько раз, уже получено 1,5 тысячи заявлений.