Российским айтишникам предложат ипотеку под 1% Замглавы Минцифры Паршин: льготная ставка по ипотеке для IT-специалистов в регионах может снизиться до 1%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Строительство жилого дома

Ипотечная ставка для IT-специалистов в некоторых регионах страны может снизиться до 1%, заявил замглавы Минцифры Максим Паршин в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По его словам, число заявок в банки для получения льготной ипотеки выросло в несколько раз, уже получено 1,5 тысячи заявлений, передает ТАСС.

Уже сейчас банки предлагают 4%. При этом заложен инструмент, когда регионы в своих бюджетах могут участвовать в программе, еще больше снижая ставку для айтишника, до 2% уже есть примеры. Я думаю, что будет и 1%, — сказал он.

Льготная ипотека под 5% для IT-специалистов была запущена в мае 2022 года. Максимальная сумма сделки для городов-миллионников составляет 18 млн рублей, в остальных городах — 9 млн рублей. Оформить льготную ипотеку могут специалисты в возрасте от 22 до 45 лет с зарплатой не менее 150 тысяч рублей в миллионниках и не менее 100 тысяч — в других регионах.

Ранее стало известно, что в России запустят пилотную программу льготной ипотеки на строительство частных домов. Кредиты будут выдаваться гражданам, решившим возводить жильё своими силами — без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Максимальный размер займа в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей, в остальных регионах — 6 млн рублей.