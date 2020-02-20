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Минимальная зарплата, которую получают несколько миллионов венесуэльцев, может покрыть только 1% от суммы продуктов для семьи на месяц. При зарплате в $3,4 (250 тыс. боливаров) потребительская корзина стоит $328 (24,14 млн боливаров). Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на сообщение главы венесуэльского Центра документирования и социального анализа федерации учителей Оскара Меса.

Покупательная способность минимальной зарплаты в 250 тыс. боливаров (3,4 доллара) равна 1% этой суммы, — процитировали Оскара Меса в ТАСС.

Отмечается, что в январе 2020 года потребительская корзина для семьи из пяти человек выросла на 58%.

Минимальную зарплату в 250 тыс. боливаров получают несколько миллионов венесуэльцев. Это учителя, медицинские работники, полицейские.

За 2019 год рост цен в Венесуэле достиг 7374,4%, за январь 2020 года — 65,4%.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что российский «Гознак» напечатает для Венесуэлы 300 миллионов купюр номиналом от 10 тысяч до 50 тысяч боливаров.