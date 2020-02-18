https://static.news.ru/photo/53123062-52f1-11ea-bfc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcelo Perez del Carpio/dpa/Global Look Press

Российский «Гознак» получил заказа от Венесуэлы на печать 300 миллионов купюр номиналом от 10 тысяч до 50 тысяч боливаров.

Об этом со ссылкой на копию контракта от ноября 2019 года сообщает Bloomberg.

Венесуэла заплатит за это €6,8 миллионов. Агентство отмечает, что в связи с гиперинфляцией в Венесуэле 50 тысяч боливаров эквивалентны 68 центам.

В июле 2019 года фотокорреспондент News.ru запечатлел банкноты, которые Россия печатает для Сирии. Производством занимается российское акционерное общество «Гознак».