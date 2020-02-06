Внедрение новой системы цифровой маркировки молочных продуктов «Честный знак» может быть отложено до следующего года, выяснил NEWS.ru.

Техническая готовность проекта по отслеживанию движения продукции от производителя сырья до ретейлеров оставляет желать лучшего, заявил гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артём Белов. Так, выступая на выставке «Агрофарм 2020», он сообщил, что успел ознакомиться с системой «цифрового мониторинга» в ходе недавнего посещения агроведомства, где технические аспекты проекта обсуждали кураторы из Минпромторга и разработчики из «Центра развития прогрессивных технологий» (ЦРПТ). По словам Белова, РФ не готова к маркировке.

К сожалению, техническая готовность проекта находится на очень низком уровне. И в этом смысле я, наверное, не погрешу против истины, если скажу, что данная система может не заработать в этом году в эксперименте. Вызывает массу вопросов нанесение кодов и их считываемость. Неизвестно, будет ли она запущена в ближайшее время. Артём Белов гендиректор «Союзмолоко» гендиректор «Союзмолоко»

Таким образом, вслед за январским решением о продлении с 29 февраля до 31 мая 2020 года действия эксперимента по внедрению маркировки на молочном рынке, может последовать перенос старта новой системы на более поздний срок.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Пилотный проект по внедрению маркировки стартовал 15 июля 2019 года и должен был завершиться в конце февраля текущего года. Согласно официальному сайту «Честный знак», сейчас в нём участвуют более 400 предприятий. На каждую единицу товара они наносят специальный код, который служит средством идентификации. Так, участники оборота направляют в систему информацию о переходе права собственности на продукцию. Организацией эксперимента занимается ЦРПТ, имеющий отношение к USM Holdings, госкорпорации «Ростех» и «Элвис-Плюс групп».

«Союзмолоко» с лета прошлого года выступает против нововведений, считая их нецелесообразными. Он отказался от участия в «пилоте». Белов называет «Честный знак» самой дорогостоящей регуляторной мерой в истории отрасли. По оценкам возглавляемой им организации, общая сумма капитальных затрат на покупку оборудования составит около 25 млрд рублей, а стоимость кодов превысит 20 млрд рублей, то есть в итоге получается не менее 45 млрд рублей. Внедрение маркировки отразится на продуктах с коротким сроком хранения, что приведёт к трудностям у поставщиков, работающих с торговыми сетями. Белов предположил, что себестоимость товаров данной категории вырастет на 2-3% и спрогнозировал подорожание в сегментах творожных сырков и цельного молока.

В этой связи в «Союзмолоко» ожидают, что последствия «кодирования» отразятся на всех категориях хозяйств молочной отрасли. В частности, крупные компании столкнутся со снижением доходности и сворачиванием инвестпроектов, отказом от замены старого оборудования, а значит с отсутствием прироста производства, что повлечёт за собой трудности в создании новых рабочих мест. Но больше всего от нововведений пострадает малый и средний бизнес.

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