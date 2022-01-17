Запад отказался от идеи отключить банки России от SWIFT

США и ряд европейских стран отказались от идеи отключения российских банков от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Об этом пишет немецкое издание Das Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве.

Вместо этого говорится о других возможных целевых экономических санкциях, которые затронут крупнейшие российские банки в случае вторжения Вооружённых сил России на Украину. При этом Германия выступает за то, чтобы добиться исключений для возможности оплачивать импорт российского нефтесырья.

По словам издания, Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшее время встретится с канцлером Германии олафом Шольцем для обсуждения политики санкций.

Ранее будущий глава Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц крайне не одобрил подобную идею, заявив, что такие меры сильно ударят не только по экономике России, но и по экономике других стран, включая ФРГ. Он призывал отказаться от этой идеи, сравнивая подобный шаг с «атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг».

Значительное ухудшение экономики стран Запада в случае отключения РФ от SWIFT предсказал не только политик Мерц, но и немецкий эксперт в области экономики Оливер Хермес. Он уверен, что западные банки в результате воплощения данной идеи потеряют миллиарды.