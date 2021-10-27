Зампред Общественной палаты РФ объяснил низкое качество новых дорог

Новые или только отремонтированные дороги в России могут оказаться с трещинами или выбоинами из-за отсутствия контроля за сданным объектом. Тендеры на строительство выигрывают те, кто предложит меньшую цену, рассказал ФБА «Экономика сегодня» заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Александр Холодов.

У нас ведь как принято: выбирать того, кто сделает дешевле. То есть проводится тендер, один подрядчик условно говорит, мол, я за 9 млрд рублей дорогу сделаю, другой говорит — я за 8 млрд рублей построю, ну и далее по убывающей. Здесь с одной стороны получается, что конкуренты заставляют снижать цены, с другой стороны, это сказывается на качестве, — сказал Холодов.

При этом победившая на тендере компания соответствует ГОСТу, но не более того: гнаться за качеством она не будет, это принесёт убыток. Чтобы исправить ситуацию, Холодов предложил использовать контракты жизненного цикла. По ним организация будет получать деньги, например в течение 10 лет, но при условии, что в этот срок объект сохраняет заявленные качества.

Также Холодов считает, что повышение тарифов на платных дорогах заставит водителей объезжать их. Единственной причиной повышать тарифы он назвал систематические пробки на платной дороге.

То есть должна быть какая-то логика в этом повышении тарифов. Если подрядчик хочет побыстрее больше заработать, чтобы впоследствии дорога стала бесплатной, тогда многие автомобилисты, возможно, и согласились бы на повышение. Мол, ладно, мы тут годик-другой заплатим побольше, зато потом она станет бесплатной. А если это прибыль ради прибыли, тогда непонятно, почему автомобилисты снова стали любимой дойной коровой, — заявил Холодов.

Ранее в Минтрансе предложили повысить максимальную цену за проезд легковых автомобилей по новым платным дорогам с 3,65 до восемь рублей за 1 км, для существующих трасс — до пяти рублей. В ведомстве считают, что это необходимо для реализации сложных и капиталоёмких проектов и обеспечения возврата привлекаемого внебюджетного финансирования.