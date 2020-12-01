Я сам обманываться рад: как россиян продолжают дурить финансовые пирамиды

Мошеннические схемы манипулируют желанием людей заработать больше в условиях снижения доходов. Всё-таки доходность от инвестиционных портфелей акций, которые сформированы профессиональными брокерскими компаниями, крупными банками и зарегистрированными участниками инвестиционного рынка, заметно больше официальной рублёвой инфляции или депозитных банковских ставок, заявляют NEWS.ru экономисты РАНХиГС. Только что ЦБ России выявил новую финансовую пирамиду — Antares Limited, которая привлекала инвестиции в 16 регионах. Об этом прессе сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

Стоит напомнить, что недавно Читинский суд заблокировал в социальной сети «ВКонтакте» группу, которая рекламировала финансовую пирамиду, действовавшую из-за рубежа. Это компания Antares Limited. Мошенники работали как через соцсети, так и офлайн, рассказал в интервью ТАСС Лях.

По его сведениям, Antares Limited организовали менеджеры из «Кэшбери». Группу компаний, действующих под этим брендом, ЦБ РФ признал пирамидой ещё в 2018 году. Организация строила свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещала завышенную доходность, средства привлекались в рублях и криптовалюте.

Как успокоил россиян представитель ЦБ, собственная методика оперативной оценки ущерба, нанесённого гражданам финансовыми пирамидами, появится у Банка России в конце текущего или уже в начале следующего года.

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Слабости инвестиционных приложений можно разделить на несколько категорий — юридические, финансовые и технические, объясняет заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Комарова. Если взять первую категорию, то здесь логичнее было бы говорить не просто о слабостях, а о реальных угрозах финансовому благосостоянию пользователей.

Число мошенничеств в данном поле рынка неуклонно растёт, и выбранная финансовая организация может просто не иметь права осуществлять деятельность на территории страны — например, не входить в официальный перечень участников финансового рынка ЦБ РФ и не иметь соответствующей лицензии, или другой вариант — предлагать некачественные или ложные финансовые инструменты — например, акции созвучных известным компаниям игроков, которые показывают низкую доходность или вообще являются подставными структурами, или, наконец, просто финансовыми пирамидами. Ирина Комарова заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова

Вторая категория — финансовые — в данном случае речь идёт, в первую очередь, о высоких или непрозрачных комиссиях за совершение сделок. И последняя категория — технические слабости. К ним можно отнести невысокую скорость исполнения сделок и отсутствие оповещений об изменении цены, ограничение числа доступных бирж, а также отсутствие «биржевого» стакана, демонстрирующего актуальные заявки на покупку/продажу какого-либо актива по заданным участниками ценам и являющегося важнейшим барометром фондового рынка, рассказывает специалист.

По словам доцента кафедры корпоративного управления ВШКУ РАНХиГС Виктора Солнцева, мошеннические схемы манипулируют желанием людей заработать больше в условиях снижения доходов.

Всё-таки доходность от инвестиционных портфелей акций, которые сформированы профессиональными брокерскими компаниями, крупными банками и зарегистрированными участниками инвестиционного рынка, заметно больше официальной рублёвой инфляции или депозитных банковских ставок. Виктор Солнцев доцент кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС доцент кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС

Российский рынок акций, поясняет эксперт, уступает мировым рынкам по объёмам торгов, и это является его слабой стороной, как и высокая волатильность. Акции иностранных компаний официально начали торговаться на российских биржах недавно, и не все российские участники имеют опыт работы с иностранными эмитентами. У них ограничен доступ к информации, которой владеют международные инвестфонды, брокеры и хеджевые фонды, отмечает Солнцев.

Ещё один момент часто не принимается в расчёт при принятии инвестиционных решений непрофессиональным игроком: внести деньги — легко, просто и удобно. Выведение же их становится проблемой не только из-за комиссионного вознаграждения брокерам и биржам, но и из-за меняющейся нормативной базы налогообложения инвестиционных доходов, — подчеркнул экономист из РАНХиГСа.

Сегодня главным недостатком инвестиций является отсутствие финансовой грамотности у населения. Они стали очень доступными, как следствие, незнание смешивается с финансами, а это, увы, всегда приводит к потерям.

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Самый главный риск для начинающего инвестора в том, что он с огромной вероятностью попадёт на мошенников, уверен финансовый эксперт Артём Звёздин. Так, поиски лучшей финансовой аналитики, или обучения инвестициям, скорее всего, приведут инвестора в мошенническую организацию, цель которой — финансовые потери клиента.

В руках мошенников инвесторы чаще всего сразу уходят из правового поля России. Чаще это достигается тем, что под словом «инвестиции» мошенники скрывают старый добрый офшорный Forex, который вне досягаемости Центрального Банка России. Как следствие, потеря денежных средств там из-за неверного инвестиционного решения (чаще навязанного менеджером) — прямой итог действий аферистов. К сожалению, государство вряд ли сможет убрать этот подводный камень инвестиций. С юридической точки зрения, инвестор работает напрямую с иностранной организацией, для того, чтобы убрать эту схему, придётся запретить россиянам работать с иностранными организациями. Как вы понимаете, это невозможно, поскольку под действие запрета попадут другие граждане, которые даже не знают об инвестициях. Артём Звёздин финансовый эксперт финансовый эксперт

Итак, каких действий сегодня нужно избегать при принятии инвестиционных решений?

Однозначно не стоит:

выбирать непроверенных финансовых игроков;

покупать акции новых компаний, которые обещают сверхвысокую доходность в короткие сроки;

ориентироваться на вложения только в один финансовый инструмент;

направлять на инвестиции в финансовые инструменты все имеющиеся сбережения.

Опять-таки важно не сплоховать самому. Но здесь иногда срабатывает интересный психологический эффект, получивший название «эффекта Даннинга-Крюгера», который заключается в том, что люди с недостаточной в конкретной области квалификацией (в данном случае в финансах) убеждены в своей абсолютной правоте и в результате принимают множественные ошибочные решения — в погоне за сверхдоходами инвестируют в сомнительные инструменты, выбирают непроверенных игроков и так далее. Защитить граждан в этих случаях — задача практически невыполнимая, — предупреждает аналитик.