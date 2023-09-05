«Вынужденный разворот»: аналитик о росте доли КНР в банковском секторе РФ Аналитик Потавин: вынужденный разворот к Азии повысил торговлю между РФ и КНР

Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рост доли Китая в банковском секторе России в четыре раза связан с вынужденным разворотом к Азии на фоне антироссийских санкций, уверен аналитик Александр Потавин. Комментируя ситуацию журналу «Компания», эксперт уточнил, что благодаря этому уровень торговли между Москвой и Пекином значительно вырос, товарооборот увеличился до рекордных $185 млрд.

Вынужденный разворот России в сторону Азии, начавшийся прошлой весной, поднял товарооборот между РФ и КНР в 2022 году до рекордных $185 млрд. И если до начала спецоперации на Украине более 60% платежей российских экспортеров проходило в твердых валютах, сейчас на долю рубля и валют развивающихся стран приходится около 70%, — отметил аналитик.

Действия китайских банков объясняются желанием заменить роль доллара и евро юанем, уверен Потавин. Аналитик подчеркнул, что в условиях внешних и внутренних ограничений России трудно вести бизнес в традиционных валютах. Твердой валюты в Россию с каждым месяцем приходит все меньше, это подталкивает к оформлению кредитов в китайских банках, пояснил эксперт. Финансовые организации из КНР за счет этого занимают места ушедших западных компаний. При этом в России пока недостаточно квалифицированных специалистов, способных тесно взаимодействовать с китайскими регуляторами.

Запутанные нормы законодательства Китая для россиян становятся еще более непрозрачными из-за незнания языка. ​​​Вдобавок в КНР наблюдается высокий уровень нерыночного регулирования финансовых процессов, что делает прогнозы невероятно сложными, — подчеркнул Потавин.

Ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов уточнил, что действия Китая позволяют компаниям из КНР выйти на большой рынок дружественной страны. Политолог считает, что можно говорить о «юанизации» мировой экономики — Пекин активно занимается финансирование не только России, но и развивающихся стран. Даже при условии политических разногласий Китай занял сильную позицию на западных рынках.

Еще несколько лет — страна максимально укрепит свои позиции в развивающихся странах, и в мире такими темпами сформируется финансовая зависимость от Китая, — предсказал Абзалов.

Экономист Владимир Григорьев ранее рассказал, что в качестве альтернативы долларам и евро россияне могут вкладываться в покупку юаней КНР. При этом, по его словам, китайскую валюту нельзя назвать серьезным конкурентом доллару и евро.