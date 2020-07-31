ВВП Евросоюза во II квартале 2020 года упал на 14,4%

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ВВП Евросоюза (ЕС) по итогам второго квартала 2020 года, по предварительным данным, упал в годовом выражении на 14,4%. ВВП еврозоны потерял 15%, передаёт Евростат.

По сравнению с таким же кварталом предыдущего года (2019-го. — NEWS.ru), сезонно скорректированный ВВП снизился на 15% в еврозоне и на 14,4% в ЕС во втором квартале 2020 года, — говорится в сообщении ведомства.

Говоря о квартальном выражении, ВВП еврозоны во II квартале 2020-го упал на 12,1%, а ВВП ЕС потерял 11,9%. Среди государств — участниц ЕС снижение ВВП в указанный период по сравнению с предыдущими тремя месяцами фиксируется в Испании (−18,5%). Далее идёт Португалия (−14,1%), Франция (−13,8%) и Литва (−5,1%).

В конце апреля 2020-го Евростат заявлял, что сезонно скорректированный ВВП ЕС в I квартале 2020 года показал снижение на уровне 2,7% в годовом выражении, а экономика еврозоны потеряла 3,3%.

В июле 2020-го лидеры стран и правительств ЕС по итогам пятидневного саммита смогли достичь соглашения относительно антикризисного плана по восстановлению европейской экономики после пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Итоговый вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составил €1,074 трлн на период с 2021-го по 2027 год. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Премьер Бельгии Софи Вильмес в Twitter написала , что страны ЕС ещё никогда не решались так смело инвестировать в будущее. Французский президент Эммануэль Макрон, в свою очередь, назвал этот день историческим для Европы.

Как ранее передавал NEWS.ru, канцлер Германии Ангела Меркель осталась довольна итогами почти пятидневного саммита ЕС. По словам политика, Евросоюз в ходе встреч показал свою способность идти «необычными путями».