Ангела Меркель осталась довольна итогами саммита ЕС

https://static.news.ru/photo/bcba244c-cb15-11ea-8aef-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Euc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель осталась довольна итогами почти пятидневного саммита ЕС. По словам политика, Евросоюз в ходе встреч показал свою способность идти «необычными путями». Меркель сообщила об этом на итоговой конференции 21 июля.

Как отметила канцлер, главы государств и правительств ЕС смогли достичь соглашения по бюджету и фонду восстановления после пандемии коронавирусной инфекции. Меркель заявила, что лидеры пришли к хорошему итогу по завершении переговоров.

Ранее стало известно, что участники саммита получили финальные компромиссные предложения по созданию фонда восстановления экономики ЕС после пандемии. Итоговый вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составил €1,074 трлн на период с 2021 по 2027 год. Меркель подчеркнула, что этот план ориентирован на европейское будущее.

Внебюджетный фонд остался на уровне €750 млрд, 390 из которых — в формате грантов. Канцлер ФРГ сказала, что лидеры ряда стран имели другой взгляд на необходимый объём грантов в общем фонде — в 500 млрд.

Сейчас идеи мультилатерализма находятся под давлением. ЕС показал, что в такой момент он способен действовать, — приводит слова Меркель ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, по итогам третьего дня саммита лидеры европейских государств и правительств не смогли сформировать бюджетный план восстановления экономики ЕС на 2021–2027 годы. В воскресенье, 19 июля, пленарное заседание было прервано для переговоров с отдельными лидерами. Через шесть часов встреча была возобновлена с 27 лидерами, но через несколько минут она завершилась.