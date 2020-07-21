Лидеры ЕС договорились по плану восстановления экономики

https://static.news.ru/photo/6ecafd0e-cb17-11ea-9d7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dogas/Euc/Global Look Press

Лидеры стран и правительств Евросоюза по итогам пятидневного саммита смогли достичь соглашения относительно антикризисного плана по восстановлению европейской экономики после пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Итоговый вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составил €1,074 трлн на период с 2021 по 2027 год. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Ранее стало известно, что по итогам третьего дня саммита лидеры европейских государств и правительств не смогли сформировать бюджетный план. Позднее участники саммита получили финальные компромиссные предложения по созданию фонда восстановления экономики ЕС после пандемии.

В итоге план составил €1,074 трлн, а внебюджетный фонд остался на уровне 750 млрд. По словам Мишеля на итоговой конференции, переговоры оказались тяжёлыми, но в итоге они завершились хорошей сделкой.

Европа сильная, Европа едина. Мы сделали это! Мы достигли соглашения по бюджету и фонду восстановления экономики, — цитирует главу Евросовета KP.RU.

Премьер Бельгии Софи Вильмес в Twitter написала , что страны ЕС ещё никогда не решались так смело инвестировать в будущее. Французский президент Эммануэль Макрон, в свою очередь, назвал этот день историческим для Европы.

Как ранее передавал NEWS.ru, канцлер Германии Ангела Меркель осталась довольна итогами почти пятидневного саммита ЕС. По словам политика, Евросоюз в ходе встреч показал свою способность идти «необычными путями».