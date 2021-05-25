Всемирный банк улучшил прогнозы по российской экономике

В 2021 году уровень бедности в России сократится до 11,4%. Об этом говорится в прогнозе Всемирного банка о российской экономике, пишет ТАСС.
В документе также отмечается, что рост ВВП страны в этом году
По данным Всемирного банка, худший период кризиса на рынке труда России позади. Так, потери рабочих мест в ряде отраслей промышленности, розничной торговли и индустрии гостеприимства были связаны с введением ограничительных мер из-за коронавируса. Сокращение же занятости в сфере здравоохранения и социального обслуживания в период пандемии может быть вызвано повышением уровня психологической и физической усталости среди работников.
В остальных секторах потери были гораздо меньше или вообще отсутствовали, что указывает на то, что для остальной экономики худший период кризиса, по-видимому, уже пройден, — заключали аналитики.
Ранее Всемирный банк уже менял прогнозы по росту экономики страны.