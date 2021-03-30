Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики РФ в 2021 году

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Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году до 2,9%. В 2022 году ожидается ускорение до 3,2%. Об этом говорится в докладе об экономике региона Европы и Центральной Азии.

В начале 2021 года прогноз института развития обещал России рост экономики в текущем году на 2,6%, а в следующем — до 3%.

В свою очередь, Минэкономразвития предсказывает рост экономики страны по итогам 2021 года на 3,3%. Данный прогноз был подготовлен специалистами министерства осенью 2020 года и ожидается, что весной он будет пересмотрен.

Восстановление, как ожидается, наберёт обороты в 2022 году, рост ускорится до 3,2% по мере постепенного ослабления влияния последствий пандемии на экономику, — отмечается в докладе.

По словам экспертов, прогноз РФ был повышен из-за меньшего, чем предполагалось, сокращения экономики в минувшем году и быстрому снятию ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее стало известно, что золото вновь продолжило дешеветь по мере укрепления доллара. Это произошло из-за роста доходности казначейских облигаций США.