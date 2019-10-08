https://static.news.ru/photo/bc1a84b8-ea4d-11e9-a8d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/imageBROKER.com

Всемирный Банк скорректировал свой прогноз по росту экономики РФ в 2019 году до 1% вместо 1,2%.

Экономисты ВБ аргументируют своё решение несколькими факторами, среди которых экономические санкции, слабая инвестиционная и производственная активность, замедлившаяся из-за обязательств по соглашению с ОПЕК о снижении добычи нефти, передаёт РИА Новости .

В июне 2019 года Всемирный банк уже понижал свой прогноз на 2019 для России до 1,2% с 1,4%, прогнозы на 2020 и 2021 годы остаются без изменений — 1,8%. Минэкономразвития РФ при этом ожидает роста ВВП по итогам года на 1,3%.

Как писал News.ru ранее, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что темпы роста экономики в 2019 году станут самыми низкими с начала десятилетия, их снижение прогнозируется почти у 90% стран мира.