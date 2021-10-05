Всемирный банк изменил прогнозы по экономическому росту в РФ

Всемирный банк улучшил краткосрочный прогноз по росту ВВП России в 2021 году с 3,2% до 4,3%. При этом долгосрочный прогноз по росту российской экономики на 2022 год ухудшен с 3,2% до 2,8%, а на 2023 год — с 2,3% до 1,8%. Об этом говорится в докладе банка об экономике стран Европы и Центральной Азии, сообщает РИА Новости.

Экономика [России] поддерживается более ранним восстановлением внутреннего спроса и повышенными ценами на энергоносители. Улучшенный прогноз также отражает дополнительную, хотя и незначительную, фискальную поддержку, — подчеркнули во Всемирном банке.

Своё мнение авторы документа обосновали ожидаемой стабилизацией спроса и снижением цен на промышленное сырьё. Также в организации считают, из-за постепенного ослабления ограничений на добычу нефти со стороны ОПЕК+ в Москве вернутся к бюджетному правилу.

Ранее стало известно, что Всемирный банк сравнил поддержку бизнеса в России, Италии и Греции. В исследовании «Перед лицом бури: влияние COVID-19 на частный сектор России в 10 графиках» отмечается, что к июню 2020 года в РФ получили поддержку 9% организаций. В Италии этот показатель составил 27%, а в Греции — 63%. При этом и настрой российских компаний отличался.