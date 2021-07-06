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Всемирный банк сравнил поддержку бизнеса в России, Италии и Греции

13:57, 06 июля 2021
Фото: unsplash.com
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Всемирный банк выяснил, как власти России, Италии и Греции поддерживают пострадавшие от пандемии коронавируса компании, сообщает «Коммерсант».

В исследовании «Перед лицом бури: влияние COVID-19 на частный сектор России в 10 графиках» отмечается, что к июню 2020 года в РФ получили поддержку 9% организаций. В Италии этот показатель составил 27%, а в Греции — 63%. При этом и настрой российских компаний отличался. Так, в РФ на помощь от государства рассчитывали 26% организаций против 57% в Италии и 73% в Греции.

Аналитики также оценили характер поддержки бизнеса в странах. В России самыми распространёнными мерами стали налоговые льготы и отсрочка платежей. Субсидии на зарплату и денежные переводы в стране применялись реже, чем в Италии и Греции.

Ранее сообщалось, что власти Москвы не планируют введение дополнительных мер поддержки бизнеса в связи с ужесточением ограничений из-за ситуации с коронавирусом. Отмечается, что усиление ограничений не повлечёт остановку предприятий.

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