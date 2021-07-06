Всемирный банк сравнил поддержку бизнеса в России, Италии и Греции

Всемирный банк выяснил, как власти России, Италии и Греции поддерживают пострадавшие от пандемии коронавируса компании, сообщает «Коммерсант».
В исследовании «Перед лицом бури: влияние COVID-19 на частный сектор России в 10 графиках»
Аналитики также оценили характер поддержки бизнеса в странах. В России самыми распространёнными мерами стали налоговые льготы и отсрочка платежей. Субсидии на зарплату и денежные переводы в стране применялись реже, чем в Италии и Греции.
Ранее сообщалось, что власти Москвы не планируют введение дополнительных мер поддержки бизнеса в связи с ужесточением ограничений из-за ситуации с коронавирусом. Отмечается, что усиление ограничений не повлечёт остановку предприятий.