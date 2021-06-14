В Москве не будут вводить новые меры поддержки бизнеса из-за COVID

Фото: Агентство «Москва»

Сергей Попов NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Американская компания по производству электроавтомобилей Tesla вновь будет принимать оплату биткоинами, когда эта криптовалюта станет более экологичной, заявил глава компании Илон Маск. Об этом пишет РИА Новости.

Компания перестала принимать биткоины, когда выяснилось, что для её майнинга используется ископаемое топливо. Это вызвало резкое падение стоимости криптовалюты — на треть с апрельского исторического максимума. Инвесторы испугались, что Tesla...