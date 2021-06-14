В Москве не будут вводить новые меры поддержки бизнеса из-за COVID

Столичные власти не планируют введение дополнительных мер поддержки бизнеса в связи с ужесточением ограничений из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, сообщает ТАСС.
Ограничения вводятся всего на неделю, поэтому дополнительные меры поддержки пока не планируются, — пояснил чиновник.
Он отметил, что дополнительные нерабочие дни касается прежде всего офисных работников. Предприятия непрерывного цикла, основные сервисы, предприятия жизнеобеспечения могут продолжать работу, переведя на удалёнку треть сотрудников, не прошедших вакцинацию, имеющих хронические заболевания и тех, кто старше 65 лет.
Заммэра подчеркнул, что усиление ограничений не повлечёт остановку предприятий.
Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в Москве зафиксировано 6 590 новых случаев заражения. Накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня. Градоначальник отметил, что уровень заболевания коронавирусом в мегаполисе высок, но ужесточать противоэпидемические меры в столице не планируется.
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