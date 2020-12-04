Впервые с сентября доллар стал дешевле 74 рублей

https://static.news.ru/photo/d38d6de6-3631-11eb-bfd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара к рублю опустился на 0,68% и стал ниже 74 рублей. В последний раз американская валюта дешевела до этого уровня 2 сентября.

По состоянию на 15:24 мск на торгах МосБиржи за один доллар давали 73,945 рубля. Евро в этот момент оценивался в 90,06 рубля.

По мнению экспертов, после решений ОПЕК+ рубль отыгрывает приближение к стоимости нефти. Решения ОПЕК+ повлияли на рост нефтяных котировок к максимумам с марта. Так, сорт нефти Brent сейчас прибавляет до $48,8 за баррель. Растут по отношению к доллару и «развивающиеся» валюты, на этом фоне американская валюта выглядит слабой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent до конца года может подняться до $50 за баррель, однако вряд ли закрепится выше, считают российские эксперты. Рубль в этих условиях тоже имеет шансы на укрепление, скорее всего, он останется в диапазоне 70–75 рублей.