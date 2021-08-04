В Общественной палате возмутились возможному вводу «мясного» налога

Председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты России Артём Кирьянов выразил возмущение возможным введением в будущем налога на мясную продукцию. В разговоре с NEWS.ru он пояснил, что такие инициативы не относятся к приоритетам налоговой политики.

По мнению специалиста, они далеки от реальности и порождают только бурю дискуссий, которые являются деструктивными.

Россияне должны понимать, что ни о каких налогах на мясные изделия, специально связанных с экологией, речи на сегодняшний день не идёт. Надо аккуратнее относиться к таким вопросам, связанным с каждодневной жизнью человека. Наоборот, мы боремся за снижение цен на продукты. Например, в рамках так называемого борщевого набора, — сказал Кирьянов.

Он выразил недоумение, что именно в этот момент появляется информация о возможном подорожании одного из основных компонентов. Специалист отметил, что лучше бы вводились так называемые окрашенные налоги на вредные продукты не первой необходимости, например, на сладкую газировку.

Ранее сообщалось, что «мясной» налог может появиться в скором времени в России. Об этом заявил специальный представитель президента России Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Он считает, что политика учёта углеродного следа может затронуть и животноводство.