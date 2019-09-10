Росстат подсчитал, что цены на авиабилеты самого доступного экономкласса в России за первые восемь месяцев 2019 года выросли на 24,1%. В последний раз так сильно авиаперевозки росли в цене в аналогичном периоде кризисного 2008 года. В 2016-м билеты за эти месяцы подорожали на 11,1%, в 2017 — на 10,3%, а в 2018 — на 9,1%. И тут внезапно — целых 24!

Эксперты объясняют, что такой рост является следствием накопившихся за последние годы издержек авиакомпаний, в том числе — сильного скачка цен на топливо в минувшем году. Плюс приходится платить за удовольствие иметь в авиапарке российские SSJ 100. Сами авиакомпании о причинах не распространяются, только регулярно предупреждают, что ресурсов для того, чтобы держать цены на приемлемом уровне, у них уже нет.

В Министерстве транспорта заявляют, что в курсе ситуации и намерены предпринять меры для того, чтобы взять её под контроль. Позиция ведомства — рост цен на билеты не должен превышать уровень инфляции (по данным Центробанка на август, она составляет 4,3%).

У нас много говорят о планах коварного Запада расчленить страну, но, по факту, она давно расчленена. Сибиряки чаще видят города Вьетнама и Таиланда, чем собственную столицу — летать дорого, а тратить пять дней отпуска на дорогу в поезде мало кто захочет. Про Дальний Восток и говорить нечего, они давно себя чувствуют оторванными от остальной России: тут и разница во времени, и расстояние играют значение. При этом тот же Росстат недавно выяснил, что каждый десятый россиянин, обращавшийся в микрофинансовые организации, брал кредит, чтобы просто иметь возможность собрать детей в школу — 26% детей в России живут в семьях, доход которых ниже прожиточного минимума, а треть россиян не могут купить каждому члену семьи по две пары подходящей по сезону обуви.

Сергей Лантюхов/News.ru

Конечно, есть субсидируемые авиабилеты, но, во-первых, их, конечно же, не хватает всем желающим, а во-вторых, представьте себе, в наш цифровой век за ними нужно идти в кассу авиакомпании и стоять там в живой очереди. Безусловно, если очень нужно, можно и в очереди постоять, чего такого, совсем недавно в них стояла вся страна, но всё-таки плодами технического прогресса хорошо бы пользоваться. В конце концов, сейчас даже, пусть и не без накладок пока, на выборах можно проголосовать через Интернет.

Не сомневаюсь, что чиновники из Федеральной антимонопольной службы, Минтранса, да и остальные светлые правительственные головы соберутся и выяснят, кто виноват в этих 24%. Но эта их внутривидовая возня — сфера слишком узкоспецифических интересов, людям важнее, чтобы оперативно было принято решение, что со всем этим делать.

Страну необходимо связывать. Каждый школьник должен иметь возможность своими глазами увидеть Кремль, Храм Христа Спасителя и стадион «Лужники». Москвичам было бы не лишним посмотреть, что там за МКАДом. Например, побывать на Алтае, Камчатке, Байкале. И в этом смысле хорошо бы, чтобы руководство нашей страны чуть меньше прощало долгов и поддерживало всяких «борцов с мировым империализмом», а чуть больше усилий прикладывало к улучшению условий жизни россиян, которое состоит не только в новых больницах, школах, рекордах по урожаям, но и в возможности отдохнуть. В конце концов, внутренний туризм хорош тем, что каждый вложенный в него из бюджета рубль в итоге вернётся в него с прибытком за счёт трат отдыхающих.

Рыночная экономика — это, безусловно, хорошо, и участие в ней государства должно быть ограничено. Но, если никто не сможет позволить себе летать на самолётах, сам рынок авиаперевозок станет в нашей стране излишним.