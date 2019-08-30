https://static.news.ru/photo/9e5fc674-cc91-11e9-ad06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Каждый десятый россиянин, являющийся клиентом микрофинансовых организаций, оформляет заём на сборы детей к школе. Средняя сумма такого долга составляет примерно 10 тысяч рублей.

В этом году на долю родителей школьников приходится порядка 7-8% от общего числа таких кредитов, сказано в исследовании, проведённом финансовым маркетплейсом «Юником 24», результаты которого приводит ПРАЙМ . Вместе с тем, отметили эксперты, эта цифра может быть ещё выше и достигать 10%.

Часть заемщиков берут заём на неотложные нужды — часть денег направляя на закрытие необходимых потребностей, другую — на покупки к школе. Таким образом, каждый десятый заёмщик может нуждаться в финансовой поддержке в период подготовки к учебному году, — сказано в исследовании.

Если говорить о конкретных цифрах, то в этом году на эти цели люди взяли 145 тысяч микрозаймов, что больше показателя 2018 года почти на 21%.

По разным оценкам, подготовка каждого ребёнка к школе обошлась родителям в среднем в 9-10 тысяч рублей, однако в эту сумму входит лишь минимальный объём необходимого. В реальности, как писал News.ru, это обходится в среднем в 20 тысяч рублей в зависимости от региона и методики оценки. Например, сборы первоклассника, по данным Росстата, обошлись родителям в среднем в 18,5 тысячи рублей для мальчика и в 22,9 тысячи для девочки.