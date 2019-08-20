https://static.news.ru/photo/ea1a622c-c3e0-11e9-a613-fa163e074e61_660.jpg Sukhoi Superjet 100 Фото: Сергей Булкин/News.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила повышение стоимости авиабилетов на маршрутах с Sukhoi Superjet 100.

Глава службы Игорь Артемьев в своём письме вице-премьеру Максиму Акимову, министру транспорта Евгению Дитриху и министру промышленности и торговли Денису Мантурову написал, что расходы на эксплуатацию лайнера SSJ100 в два раза выше, чем при использовании иностранных самолётов.

ФАС проанализировала 51 маршрут «Аэрофлота», который является крупнейшим эксплуатантом SSJ.

Средняя цена на маршрутах с Superjet выше цен на аналогичных маршрутах с использованием иностранной техники на 20%.

5 мая в Шереметьево произошла катастрофа. Самолёт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил жёсткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек. Выжить удалось 37. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.

Как ранее писал News.ru, Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в Минеральных Водах. Такое решение командир корабля принял из-за разгерметизации салона.