https://static.news.ru/photo/bc528244-b8e0-11e9-bbe7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Росстат провёл исследование, по результатам которого стало известно, что 26% детей в России живут в семьях, доход которых ниже прожиточного минимума.

Согласно результатам исследования, 52,2% детей в многодетных семьях растут в бедности — это самый высокий уровень бедности среди детей.

Показатель детской бедности в два раза превышает уровень бедности в целом по стране. В 2017 году за чертой находились 13,2% (19,4 миллиона человек), а в 2018 году — 12,9% (18,9 миллиона человек).

По мнению директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, многодетность является фактором бедности. Она отметила, что детская бедность формирует «ловушку нищеты», когда несовершеннолетние не могут в силу отсутствия денег получить образование, доступ к полноценному медицинскому обслуживанию и социальным услугам.

На всех этапах жизненного цикла они будут чувствовать депривированность, которая закреплена за ними с детства, — сказала Малева РБК .

Как ранее писал News.ru, уровень бедности в России по итогам второго квартала года может снизиться. Об этом сообщили в Счётной палате.