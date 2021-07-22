Стали известны меры по снижению цен на овощи

Минсельхоз поручил регионам разобраться с поставками овощей и картофеля, чтобы исключить влияние посредников на цены. Также рассматривается возможность субсидий на строительство хранилищ в отдалённых регионах. Об этом пишет «Коммерсант».

В свою очередь бизнес считает, что лучше было бы компенсировать затраты на подорожавшую в течение года логистику. В частности, представители производителей в Астраханской и Волгоградской областях заявили, что цена на перевозку продукции выросла с 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей всего за один рейс грузовика в Москву.

Задача разобраться с направлениями и способами доставки сложная: производителей картофеля и овощей много, и каждый из них имеет собственные контракты и направления сбыта, — отмечает директор Плодоовощного союза Михаил Глушков.

В свою очередь представители из Бурятии заявили, что мерой по снижению цен на овощи могут стать компенсации на постройку хранилищ на Дальнем Востоке и Арктике с нынешних 20% до 40%.

При этом дефицит овощехранилищ ощущается по всей стране. При нынешнем производстве более 5 млн тонн продукции в год хранить можно лишь 1,6 млн тонн. Кроме того, часть из имеющихся овощехранилищ давно устарели и их мощностей не хватает для хранения, сообщил Глушков.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко назвала способ повысить доступность продуктов для россиян. По её словам, стране необходимо вдвое увеличить количество ярмарок, на которых реализуется плодоовощная продукция.