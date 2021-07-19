Назван способ повысить доступность продуктов для россиян

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко назвала способ повысить доступность продуктов для россиян. По её словам, стране необходимо вдвое увеличить количество ярмарок, на которых реализуется плодоовощная продукция, пишет РИА Новости.

Чтобы сократить [логистическое] плечо, чтобы обеспечить необходимую физическую доступность овощей борщевого набора, <...> нам необходимо вдвое увеличить количество ярмарок для реализации плодоовощной продукции, — сказала она.

Вице-премьер заметила, что соответствующие возможности у России есть. Кроме того, правительство в конце прошлого года подготовило распоряжение для развития ярмарочной торговли. На текущий день, по словам Абрамченко, на такую инициативу откликнулись 77 регионов РФ.

Ожидаем, что все субъекты Российской Федерации сейчас активно подключатся к этой работе с необходимой помощью со стороны Министерства промышленности и торговли, — добавила она.

Ранее сообщалось, что чиновники пытаются остановить рост цен на хлеб, однако из-за госрегулирования рынка качество продукции падает и цены всё равно растут.