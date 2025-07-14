Крутим рулеты из кабачка с хитрой начинкой — безумно вкусно, безумно просто

Крутим рулеты из кабачка с хитрой начинкой — безумно вкусно, безумно просто

Летом хочется готовить легко и быстро. Рулеты из кабачка — именно тот случай. Они хороши и как закуска на пикник, и как дополнение к обеду. Нежный кабачок, немного чеснока, сливочный сыр и сочная морковка по-корейски — идеальное сочетание.

Кабачок нарезать вдоль тонкими пластинами и обжарить с двух сторон на сковороде до мягкости. Остудить. Для начинки смешать 150 г сливочного сыра, пару зубчиков чеснока и щепотку соли. На каждую пластину выложить немного сыра, сверху — горсть корейской моркови. Свернуть рулетиком, закрепить шпажкой. Подавать охлажденными, посыпав зеленью.

Совет: чтобы кабачки не разваливались, режьте их очень острым ножом — толщина не больше 3 мм.

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