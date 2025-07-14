Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 08:45

Крутим рулеты из кабачка с хитрой начинкой — безумно вкусно, безумно просто

Рулеты из кабачка: простой рецепт Рулеты из кабачка: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Летом хочется готовить легко и быстро. Рулеты из кабачка — именно тот случай. Они хороши и как закуска на пикник, и как дополнение к обеду. Нежный кабачок, немного чеснока, сливочный сыр и сочная морковка по-корейски — идеальное сочетание.

Кабачок нарезать вдоль тонкими пластинами и обжарить с двух сторон на сковороде до мягкости. Остудить. Для начинки смешать 150 г сливочного сыра, пару зубчиков чеснока и щепотку соли. На каждую пластину выложить немного сыра, сверху — горсть корейской моркови. Свернуть рулетиком, закрепить шпажкой. Подавать охлажденными, посыпав зеленью.

  • Совет: чтобы кабачки не разваливались, режьте их очень острым ножом — толщина не больше 3 мм.

Читайте также: «Тещин язык» из кабачков — пикантная закуска на каждый день.

кабачки
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
продукты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Британии расстроились из-за отсутствия деталей смерти наемника ВСУ
«Боль моя»: режиссер «Экипажа» высказался о смерти Митты
В Госдуме рассмотрят законопроекты об усилении контроля за мигрантами
Допрос готовившей теракт в Крыму пособницы СБУ попал на видео
Дачникам напомнили, какое наказание грозит за борщевик на участке
«Ад обеспечен»: офицер рассказал, на что способны системы ТОС-3 «Дракон»
Отношениям США с важным союзником грозит крупнейший кризис
В США оценили влияние делового костюма на отношения Зеленского с Трампом
На Украину прибыл Келлог
Названа вероятная причина смерти режиссера Митты
Названы два основных признака заражения телефона вредоносными программами
В Госдуме предложили новый способ борьбы с мошенниками
Арестованный российский бизнесмен создаст политическую силу в Армении
Россиянам пообещали еще более жаркое лето
Американский сенатор-русофоб опозорился в заявлении о Путине
Российский танкист рискнул собой и спас 10 сослуживцев в зоне СВО
Раскрыто, что происходит с попавшими в плен украинками
Режиссер Бортко отреагировал на смерть Митты
Готовлю ужин на одной сковороде: рисовые ежики с картошкой
Захарченко может оказаться в опасности из-за заключенных в колонии
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области
Европа

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.