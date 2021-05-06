Власти приняли меры по стабилизации цен на топливо

https://static.news.ru/photo/1234c532-af07-11eb-8ca0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ утвердило постановление, согласно которому механизмы биржевых торгов бензином и дизелем будут усовершенствованы. Это позволит избежать резких скачков цен на моторное топливо.

Крупные российские нефтекомпании обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, ведь многие доминирующие игроки топливного рынка обладают собственной сетью АЗС, — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Кроме того, новый документ вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов. Благодаря этому компании, которые отправляют топливо на биржу, смогут планировать объёмы реализации топлива на месяц вперёд.

Ранее в Министерстве энергетики подготовили постановление о введении временного запрета на вывоз из РФ отдельных видов топлива. Оно опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов и предполагает запрет на экспорт автомобильного бензина всех марок и лёгких дистиллятов в течение трёх месяцев. Это постановление может вступить в силу 26 июня.

В документе также указано, что под исключение попадёт топливо, перемещаемое физлицами для личного пользования, перемещаемое в рамках международных транзитных перевозок.