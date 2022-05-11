Обозреватель рассказал, почему Турция не откажется от связей с Россией NI: Турция не может отказаться от сотрудничества с Россией из-за тесных торговых отношений

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Турция не может отказаться от сотрудничества с Россией из-за тесных торговых отношений, поставок газа и строительства атомной электростанции «Аккую», написал в статье для журнала National Interest обозреватель Роберт Эллис. Так, авиакомпания Turkish Airlines выделила для россиян полтора миллиона мест в расчёте на рекордный туристический сезон.

Турция зависит от России в торговле, газе, а также при строительстве атомной электростанции, — обратил внимание Эллис.

Ранее сообщалось, что посредничество Анкары в кризисе между Россией и Украиной повысило значимость Турции в качестве посредника в глазах стран — членов НАТО. Глава республики Реджеп Тайип Эрдоган воспользовался этой возможностью, чтобы повысить свой рейтинг на грядущих президентских и парламентских выборах, которые состоятся в июне 2023 года.

До этого президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Турцию, заявив, что считает недопустимым с её стороны принимать российских туристов. Он выразил недоумение решением руководства страны организовывать туристические маршруты для россиян и одновременно выступать посредником в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что дружбы между Киевом и Анкарой в этих условиях не может быть, и назвал происходящее «двойными стандартами».