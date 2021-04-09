Вассерман предложил поднять стипендии, чтобы студенты не разгружали вагоны

https://static.news.ru/photo/1f1c6c3c-999f-11eb-8c62-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Публицист Анатолий Вассерман предложил поднять стипендии студентам до 15 тысяч рублей. Это позволит будущим специалистам не отвлекаться на разгрузку вагонов, чтобы хоть как-то прожить на время учёбы.

Это, в свою очередь, негативно влияет на усвоение материала, так как студенты после таких физических нагрузок просто спят на лекциях, считает интеллектуал.

Стипендия должна быть достаточной для того, чтобы студент мог не отвлекаться на разгрузку вагонов, после которой на лекциях уже ничего не слышишь, а хочется только спать. Стипендия должна быть не ниже прожиточного минимума, а сейчас это где-то в районе 15 тысяч, — приводит слова политконсультанта URA.RU.

По мнению Вассермана, стипендии необходимо поднять всем. Но в первую очередь, это необходимо сделать для тех учащихся вузов, которые осваивают востребованные профессии. Это специальности, связанные с точными и техническими науками, технологиями производства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правоохранители Республики Коми возбудили уголовное дело после выявления фактов фиктивного приёма студентов в Сыктывкарский государственный университет. Результаты проверки надзорного ведомства показали, что в учебном заведении числятся 80 фиктивных студентов, которым перечислялась стипендия и помощь из федерального бюджета государства.