Вам причитается: рейтинг ярких акций господдержки 2020 года

В благополучно прошедшем году, надо сказать, хватало ужасов и драм. Бизнесмены влёгкую теряли свои компании, наблюдалось массовое банкротство. Сотни тысяч безработных и многодетные семьи стали как никогда нуждаться в помощи — финансовой, экономической, социальной. Такого шока и стресса многие из нас не испытывали, наверное, со времён 90-х. И в этой ситуации государство постаралось максимально помочь нуждающимся. Да, мы не Америка и не Европа: вертолётными деньгами нас не баловали. Но было и другое, не менее важное. Подробности — в материале NEWS.ru.

В этом году президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин порадовали простых жителей страны новыми льготами, пособиями и программами государственной поддержки для самых разных категорий — это семьи с детьми, пенсионеры, собственники недвижимости, автовладельцы и заёмщики.

Льготная ипотека для покупки жилья

В прошедшем году стало возможным воспользоваться четырьмя новыми программами ипотеки, по которым государство частично субсидировало ставку. За счёт этого заёмщики могли взять кредит на покупку жилья на выгодных условиях и сэкономить на процентах.

Ставка 6,5% была введена для всех граждан страны. С 17 апреля 2020 года по 1 июля 2021-го можно купить жильё у застройщика в ипотеку со льготной ставкой. В условиях этой программы нет требований к возрасту заёмщика, его семейному положению и наличию детей. Максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для других регионов — 6 млн рублей. Минимальный взнос — 15%.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ставка 6% работает для семей с двумя и более детьми. Если в семье второй или последующий ребёнок родился в 2018 году и позже, семья может взять ипотеку по ставке 6%, которая действует на весь срок кредита. По этой программе можно купить квартиру или дом у застройщика, а также рефинансировать имеющийся кредит.

Максимальная сумма кредита для Москвы, Мособласти, Санкт-Петербурга и Ленобласти составляет 12 млн руб., для других регионов — 6 млн руб. При покупке жилья на Дальнем Востоке ставка ещё ниже — 5%, а дом в сельской местности там можно приобрести на вторичном рынке.

Ставка 3% действует на покупку жилья в сельской местности. Исключения — Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Требований к возрасту и семейному положению заёмщика нет. Для Дальнего Востока, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ленинградской области максимальная сумма кредита по льготной ставке составляет 5 млн рублей, для остальных регионов — до 3 млн рублей. Срок ипотеки — до 25 лет, минимальный взнос — 10%.

Отдельная программа государственной поддержки действует для покупки и строительства жилья в регионах Дальневосточного федерального округа. Заёмщиками могут стать супруги с гражданством РФ не старше 35 лет, родитель в возрасте до 35 лет с несовершеннолетним ребёнком или владелец «дальневосточного гектара». Также участниками этой программы могут быть граждане РФ, которые переехали работать на Дальний Восток по программам повышения мобильности трудовых ресурсов — для них нет ограничений по возрасту. Льготная ставка составила 2%.

Государство субсидировало ставку по кредитам на покупку жилья на первичном рынке, в сельской местности на вторичном рынке или на строительство дома. В Магаданской области и Чукотском автономном округе можно покупать недвижимость на вторичном рынке даже в городах. Одним из условий является постоянная регистрация в приобретённом жилье. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, срок — до 20 лет.

Ежемесячная выплата на первого и второго ребёнка до трёх лет

С 2020 года изменились условия ежемесячных выплат на первого и второго ребенка:

теперь их могут получать семьи, в которых среднедушевой доход за 12 месяцев, истёкших за шесть месяцев до подачи заявления, не превышает двух региональных прожиточных минимумов трудоспособного населения;

выплаты назначаются не до полутора лет, как раньше, а до трёхлетия ребёнка.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Это значит, что больше семей в два раза дольше смогут получать выплату в размере одного прожиточного минимума на ребёнка в месяц. На первого она выплачивается из федерального бюджета, на второго — за счёт материнского капитала. Тратить эти деньги можно на усмотрение семьи.

При этом если с 1 апреля 2020 года до 1 марта 2021 года заканчивается период назначения выплаты, на очередной год её продлевают без заявления.

Материнский капитал на первого ребёнка

С 2020 года семьи, в которых родился или был усыновлён только один ребёнок, могут получать материнский капитал и использовать его для приобретения жилья, погашения ипотеки, оплаты образования и в других предусмотренных законом целях.

Право на материнский капитал на первого ребёнка имеют:

женщины, которые родили или усыновили первого ребёнка с 1 января 2020 года;

мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребёнка с 1 января 2020 года и ранее не пользовались этим видом господдержки.

Сумма данного материнского капитала в 2020 году составила 466 617 руб. У получателя выплаты и ребёнка обязательно должно быть гражданство РФ.

Повышенный размер маткапитала на второго ребёнка

Сумма маткапитала повысилась с 2020 года при рождении или усыновлении второго ребёнка.

Новые условия назначения выплаты:

если право на материнский капитал возникло до 31 декабря 2019 года, его размер в 2020 году составит 466 617 руб.;

если первый ребёнок родился или был усыновлён до 2020 года, а второй — начиная с 1 января 2020 года, размер материнского капитала на второго ребёнка составил 616 617 руб.

если первый ребенок и второй родились или были усыновлёны в 2020 году или позже, материнский капитал на первого ребёнка составил 466 617 руб., а на второго — 150 000 руб. дополнительно. Общая сумма материнского капитала — 616 617 руб.

Сергей Булкин/NEWS.ru

При рождении или усыновлении третьего или последующего ребёнка с 2020 года материнский капитал стал составлять 616 617 руб. при условии, что до 2020 года права на этот вид господдержки не возникало.

Освобождение предпенсионеров от налогов на имущество

В 2020 году предпенсионеры смоли использовать налоговые льготы:

освобождение от налога на имущество за одну квартиру, комнату, дом, гараж или хозпостройку;

вычет в размере шести соток для одного земельного участка.

Раньше такие льготы были предусмотрены для пенсионеров, но их сохранили и для граждан предпенсионного возраста — тех, кто мог выйти на пенсию на условиях, действовавших до 31 декабря 2018 года. В основном это мужчины в возрасте от 60 лет и женщины с 55 лет, если они не относятся к категории лиц, претендующих на досрочное назначение страховой пенсии по старости, или не являются государственными служащими.

Фактически эти льготы начали применяться с 2019 года, но впервые предпенсионеры смоли ощутить их действие при начислении налогов в 2020 году (при получении уведомления за предыдущий год).

Льготы для многодетных семей

В 2020 году продолжают действовать налоговые льготы для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми:

дополнительный вычет по налогу на имущество: по пять квадратных метров на каждого ребёнка за комнату или квартиру и по семь квадратных метров за дом или часть дома;

вычет в размере шести соток по земельному налогу.

Фактически это означает, что собственник квартиры, у которого трое детей, мог не платить налог с 35 квадратных метров её площади. Кроме обычного вычета в размере 20 кв. м, ему предоставляется дополнительный — по 5 кв. м на каждого из троих детей.

Обе льготы можно использовать лишь по одному объекту.

Отсрочка или снижение платежей по ипотеке

Заёмщики, которые взяли ипотеку и попали в трудную жизненную ситуацию, могли использовать льготный период для платежей по кредиту на жильё. В течение шести месяцев разрешалось уменьшить или не вносить платежи без штрафных санкций со стороны банка и вреда для кредитной истории. Получать согласие финансовой организации на так называемые ипотечные каникулы не требуется. Отсрочку по платежам можно было использовать только по договору ипотеки на единственное жильё.

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Трудной жизненной ситуацией признавались:

потеря работы и регистрация заёмщика в качестве безработного в службе занятости;

инвалидность первой или второй группы;

потеря трудоспособности больше чем на два месяца;

снижение дохода больше чем на 30% по сравнению со средним доходом за последние 12 месяцев. Одновременно ежемесячный платёж по ипотеке должен превысить 50% среднего дохода за два предыдущих месяца;

увеличение количества иждивенцев при снижении дохода больше, чем на 20% за два предыдущих месяца. При условии, что ежемесячный платёж составил более 40% дохода.

Покупка авто в кредит со скидкой до 25%

В 2020 году можно было купить новый легковой автомобиль стоимостью не более 1 млн рублей российской сборки со скидкой 10% к первоначальному взносу. Для регионов Дальнего Востока скидка составила 25%.

При оформлении кредитного договора скидку банку возмещало государство. Сумму скидки прибавляют к первоначальному взносу заёмщика, хотя фактически он не тратит эти деньги.

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Основные требования к заёмщику: он должен быть гражданином РФ, у него есть водительское удостоверение, на него раньше не было зарегистрировано автомобилей или есть двое и более несовершеннолетних детей, а также в предыдущем и текущем году нет других автокредитов.