В ТПП оценили готовность компаний работать без оглядки на Запад

Ожиданий быстрого восстановления экономических связей с западными странами у российского бизнеса сегодня нет, заявил в интервью NEWS.ru президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. По его словам, большинство компаний уже работают сразу на нескольких направлениях.

Для предпринимателей вряд ли сегодня в приоритете вопрос «вернется ли Запад?». Большинство компаний уже работают сразу на нескольких направлениях, чтобы не зависеть от одного региона, — сказал Катырин.

По его словам, товарооборот с европейскими странами снизился год к году почти на 9%, тогда как взаимодействие с Латинской Америкой увеличилось до 4,1%, а доля Африки сохраняется на уровне около 3,9%. При этом в структуре ТПП действует 77 деловых советов с различными странами, которые помогают предпринимателям выстраивать прямые контакты и обсуждать расчеты в национальных валютах, отметил Катырин.

Ранее Сергей Катырин заявил, что разворот России на Восток состоялся, но о полном замещении европейских рынков говорить пока рано. Он пояснил, что несмотря на значительное расширение работы с Китаем, Индией и странами Ближнего Востока, российский бизнес сталкивается с практическими сложностями.