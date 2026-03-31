В ТПП оценили «двухскоростное» регулирование внешней торговли

С 1 января 2026 года выросли таможенные сборы, но одновременно сохранились упрощенные механизмы сертификации, что создало разнонаправленный эффект для компаний, заявил в интервью NEWS.ru президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. Такое регулирование внешний торговли он назвал «двухскоростным». При этом для бизнеса ключевым остается вопрос предсказуемости правил, отметил эксперт.

Для бизнеса ключевым остается вопрос предсказуемости правил.<...> Итоговая оценка зависит от того, где у бизнеса основные издержки. Если узкое место — стоимость таможенного оформления, рост сборов воспринимается как дополнительный барьер. Если же основная проблема была в длительных сертификационных процедурах, то продление упрощенных механизмов, наоборот, облегчает работу, — сказал Катырин.

По его словам, рост таможенных сборов особенно чувствителен для компаний, работающих с небольшими партиями товаров или с высокой долей импортных компонентов. В то же время возможность оформлять декларацию соответствия на основе технической документации производителя позволяет быстрее выпускать товары в оборот и не останавливать производственные цепочки, отметил глава ТПП.

Ранее Сергей Катырин заявил, что российский бизнес перестал ждать возвращения Запада. По его словам, большинство компаний уже работают сразу на нескольких направлениях.