В Совфеде просят включить частную медицину в список пострадавших отраслей

Замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко предложила включить частную медицину в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей российской экономики. Соответствующее письмо она направила на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.
По словам Кусайко, из-за режима самоизоляции в стране произошло резкое снижение посещаемости негосударственных медицинских организаций, в том числе в результате объявления нерабочих дней и обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет,
В настоящее время в перечень пострадавших от коронавируса негосударственных медицинских организаций включены только организации и ИП, оказывающие стоматологическую помощь населению.
Замглавы отметила, что код ОКВЭД 86.21 «Общая врачебная практика», который включает в себя медицинские консультации и лечение в области общей и специальной медицины, предоставляемые врачами общего профиля, в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики не включён.
Ранее фракция «Справедливая Россия» намерена во время отчёта правительства в Госдуме предложить премьер-министру Михаилу Мишустину ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). По мнению эсеров, является абсолютно ненужным посредником в медицине, который съедает огромное количество денег, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен