В Совфеде просят включить частную медицину в список пострадавших отраслей

https://static.news.ru/photo/f5bc50d2-ba1f-11ea-83e5-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Кусайко Фото: council.gov.ru

Замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко предложила включить частную медицину в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей российской экономики. Соответствующее письмо она направила на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.

По словам Кусайко, из-за режима самоизоляции в стране произошло резкое снижение посещаемости негосударственных медицинских организаций, в том числе в результате объявления нерабочих дней и обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет, передаёт ТАСС.

В настоящее время в перечень пострадавших от коронавируса негосударственных медицинских организаций включены только организации и ИП, оказывающие стоматологическую помощь населению.

Замглавы отметила, что код ОКВЭД 86.21 «Общая врачебная практика», который включает в себя медицинские консультации и лечение в области общей и специальной медицины, предоставляемые врачами общего профиля, в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики не включён.

Ранее фракция «Справедливая Россия» намерена во время отчёта правительства в Госдуме предложить премьер-министру Михаилу Мишустину ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). По мнению эсеров, является абсолютно ненужным посредником в медицине, который съедает огромное количество денег, писал NEWS.ru.