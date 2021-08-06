В Совфеде оценили инициативу платных парковок во дворах

Если предложение по платным парковкам во дворах будет утверждено, то в обществе лишь усилится социальная напряжённость, но проблема с нехваткой парковочных мест решена не будет. Об этом «Радио 1» сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

Плата за парковку в своём собственном дворе — это несправедливо. И проблему с парковками это не решит, потому что даже если начнут взимать плату, машин от этого меньше не станет, — отметил политик.

При этом парковаться во дворах смогут лишь те, у кого есть на это деньги. Социальной справедливости в этом решении нет никакой, а ведь регулировать надо именно так, сообщил Башкин.

Кроме того, при современной застройке вопросы с парковкой решаются уже на этапе проектировки. Создаются парковочные карманы, дополнительные места, строятся паркинги. Это условия, которые присутствуют в новых жилищных комплексах, и люди идут на них осознанно, приобретая квартиры. Что касается старого жилфонда, то к этому вопросу надо подходить с изучением всех возможных нюансов, заключил эксперт.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов назвал семь правил грамотной парковки. Так, автомобиль с механической коробкой передач не всегда нужно ставить на ручной тормоз, однако в случае с автоматической коробкой передач ручник желательно использовать всегда.