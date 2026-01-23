Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
В России значительно подешевел борщевой набор

Стоимость борщевого набора в России снизилась почти на 20% за год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стоимость борщевого набора за 2025 год в среднем снизилась почти на 20%, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные. Если в 2024 году набор основных продуктов обходился покупателю в среднем в 253 рубля, то в 2025-м — в 205 рублей. Экономия составила 48 рублей, а общее удешевление достигло 18,9%.

Лидером по снижению цен стала капуста, которая подешевела на 27,6%, до 34,4 рубля за килограмм. Картофель подешевел на 21,6% (до 43,4 рубля за кг), а репчатый лук — почти на 17% (до 42,7 рубля за кг). Свекла и морковь также стали доступнее: их цена снизилась на 16% (до 40,1 рубля за кг) и 8,9% (до 44,4 рубля за кг) соответственно.

Ранее стало известно, что с января по сентябрь 2025 года розничные продажи сливочного масла в России упали на 12% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Общий объем продаж сократился до 210,4 тыс. тонн. Основной причиной такой динамики эксперты называют изменение потребительского поведения на фоне роста цен.

До этого отечественные производители мяса выразили обеспокоенность резким ростом импорта мяса птицы из Китая. Глава Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев заявил, что эта тенденция требует внимания и своевременной реакции. Он подчеркнул, что поставки растут огромными темпами.

