В России запустят программу льготной ипотеки для переехавших в Сибирь

Специалистам, которые переедут для жизни и работы в регионы Сибирского округа, может стать доступной льготная ипотека с субсидируемой процентной ставкой из федерального бюджета. Разработать соответствующую программу вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минтруду, Минфину и госкомпании ДОМ.РФ, рассказала «Известиям» её представитель Марта Галичева.
Вице-премьер поручила ведомствам проработать создание льготной ипотеки для специалистов, которые переедут для жизни и работы в регионы Сибирского округа, — говорится в сообщении.
По словам Галичевой, предложение связано с подготовляемой правительством стратегией развития Сибири и планируемым запуском новых инвестиционных проектов в СФО.
Она отметила, что основной задачей программы является реализация экономического потенциала регионов и создание условий для привлечения и сохранения населения Сибири. Для осуществления этих проектов планируется привлечь порядка 500 тысяч граждан, что, в свою очередь, создаст спрос на новое жильё. Как полагают эксперты, переехавшим специалистам может потребоваться 12 млн кв.метров жиль. Также отмечается, что условия новой программы не должны конкурировать за трудовые ресурсы с Дальневосточным федеральным округом.