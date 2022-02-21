В России запустят программу льготной ипотеки для переехавших в Сибирь

Рубль и фондовые активы укрепились на утренних торгах на Московской Бирже. Курс доллара на 08:30 составил около 76,8 рубля, евро опустился до 87,3 рубля.

Помимо этого, индекс IMOEX2, отражающий динамику индикатора как на основной, так и на дополнительных сессиях, вырос на 1,27%, до 3436,52 пункта к 08:00 утра. На максимуме индикатор поднимался до 3456,82...