Россиянам рассказали, как получить жильё от государства

В настоящее время в России всё ещё существует возможность получить квартиру от государства или предприятия. Однако в подавляющем большинстве случаев она будет представлять собой служебное жильё, пользоваться которым можно лишь временно. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала юрист Полина Гусятникова.

Чаще всего претендовать на квартиры от государства могут врачи, учителя, военнослужащие, судьи, сотрудники МЧС, ФСБ, Росгвардии, МВД, СКР, прокуратуры, Налоговой и Таможенной служб, а также депутаты, дворники, лесники, сотрудники леспромхозов и рыболовецких предприятий, — объяснила эксперт.

Существует возможность получить квартиру и у представителей других профессий. Реализация данного вопроса зависит от того, насколько необходим и важен конкретный специалист для предприятия. При этом служебное жилье предоставляют только тем специалистам, в чье собственности нет другой недвижимости и только на период работы или службы.

Ранее риелтор Константин Барсуков предположил, при какой ставке россияне могут прекратить брать ипотеку. По его мнению, повышение «Сбером» ставки по ипотеке на 1% — до 11,3% годовых — выходит за рамки и может стать критической точкой. Он добавил, что за «Сбером» «потянутся» и другие кредитные организации, и отметил, что показатель 11,3% может стать слишком большим, чтобы граждане согласились оформить под такой процент ипотеку. Барсуков подчеркнул, что при ставке в 13–14% россияне вообще могут прекратить брать кредит на покупку жилья.