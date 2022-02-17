Риэлтор рассказал, при какой ставке россияне могут прекратить брать ипотеку

Повышение Сбером ставки по ипотеке на 1% — до 11,3% годовых выходит за пределы зоны комфорта, заявил NEWS.ru эксперт рынка недвижимости, риэлтор Константин Барсуков. Спикер добавил, что за Сбером «потянутся» и другие кредитные организации. Собеседник отметил, что показатель 11,3% может стать слишком большим, чтобы граждане согласились оформить под такой процент ипотеку. Барсуков подчеркнул, что при ставке в 13-14% россиян вообще могут прекратить брать кредит на покупку жилья.

В нынешних условиях это достаточно большая цифра. Сбер выходит за пределы зоны комфорта. Число ипотечников станет поменьше, что касается цен на недвижимость, несмотря на то, что спрос сейчас упадёт, предпосылок для снижения цен на жилплощадь нет, скорее они останутся на прежнем уровне. Жизнь никто не отменял, людям надо где-то жить, они понимают, что да, ипотека высокая, но её могут в будущем снизить, рефинансировать, а первый год можно как-то выкрутиться, а там легче станет, и тоже станут брать кредиты. Полное прекращение ипотечного кредитования станет при ставке в районе 13-14%, — подытожил Барсуков.

С 18 февраля Сбер повысил ставки по вкладам на 1-1,5%. Кроме того, банк увеличил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жильё на 1%, до 11,3%. Так, с 18 февраля повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка — «Сбервкладу» и «Сбервкладу прайм» на один и 1,5% соответственно. Теперь максимальная доходность (с учетом капитализации процентов) по «Сбервкладу прайм» составит 9,5%. Кроме того, ипотечная ставка в Сбербанке на готовое жильё и на новостройки установлена на уровне 11,3%.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин предложил создать «ипотечное меню», включающее все дейcтвующие льготные ипотечные программы и позволяющее потребителю понять, где, по каким программам и по каким условиям он может получить льготную ипотеку. Он провёл аналогию с «инфраструктурным меню» — комплексом мер экономической поддержки регионов для развития инфраструктуры и жилищного cтроительства.

Хуснуллин добавил, что за прошлый год было выдано порядка 200 тыcяч льготных ипотечных кредитов для молодых семей с детьми, в этом году ожидается ещё порядка 300–400 тысяч кредитов. Кроме того, многодетные семьи могут дополнительно получить cубсидию до 450 тысяч рублей на погашение части ипотечного кредита.