В России зафиксирован очередной рост цен на новостройки

Аналитики зафиксировали очередной рост цен на рынке первичной недвижимости. В среднем новостройки подорожали более чем на 2%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦИАН.
Так, средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России в июле
Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов пояснил, что повышение цен связано с активизацией межрегиональных сделок и изменением спроса покупателей из-за прекращения действия программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Специалисты отмечают, что в ближайшее время цены на новостройки навряд ли вернутся к допандемийным.
Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить действие льготной программы ипотеки со ставкой не более 7% ещё на год, до 1 июля 2022-го. Также в поручениях главы государства говорится о расширении льготной ипотеки по ставке 6% для семей, у которых дети родились с 2018 года.