В России вырастут цены на чипсы и газировку Mash: продукция PepsiCo подорожает в России на 8-13%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России на 8-13% вырастут цены на продукцию PepsiCo, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на письмо, разосланное сотрудникам компании. Вырастет стоимость товаров таких брендов как Lays, Cheetos, ХрусTeam, Adrenaline, Aqua Minerale, Lipton, «Любимый» и J7. Рост цен объяснили подорожанием сырья для упаковок, которое доставляется из-за границы.

По данным Mash, цены также повысит компания Multon Partners, которая раньше принадлежала боттлеру Coca-Cola — «Coca-Cola HBC Россия». Напиток компании под обновленным названием «Добрый Cola» станет дороже на 10%. Одна из причин — введение акциза на сахаросодержащие напитки.

В апреле сообщалось, что средняя цена за полулитровую бутылку пива в России с начала 2021 года выросла на 10%. Пивные продажи в выходные дни обычно выше, чем в праздники, и тренд сохраняется из года в год. И за январь — февраль 2023 года среди всех купленных бутылок алкоголя доля пива составила 55%.

С 1 апреля в России вступили в силу требования обязательной маркировки пивных кег, предназначенных для продаж пива в розлив в магазинах и барах. При этом не обязательно маркировать кег, из которого пиво будут разливать по бутылкам и продавать в таком виде в пивоварне. Эксперт сервиса Оксана Леонова пояснила, что в таком случае нужно наносить код маркировки на каждую бутылку отдельно.