В России вырастет один из сборов на ввозимые машины С 1 августа в России вырастет размер утилизационного сбора на импортируемые автомобили

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С 1 августа будет увеличен размер утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили для компаний и физлиц, которые целенаправленно занимаются ввозом автотранспорта в Россию из-за рубежа, рассказал «Интерфаксу» руководитель Минпромторга Денис Мантуров. Он пояснил, что данная мера направлена на защиту внутреннего рынка.

Было принято решение об индексации утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы с 1 августа этого года. Мы также согласились с предложением Совета Федерации: индексация утильсбора утверждена как в отношении юридических лиц, так и в отношении физических лиц, целенаправленно ввозящих импортные автомобили для перепродажи, — сказал министр.

Мантуров пояснил, что для физлиц сбор увеличивается с целью уравнять их в условиях с официальными продавцами. При этом он подчеркнул, что для граждан, которые ввозят автомобили для личных нужд и не намерены зарабатывать на этом, ставка утильсбора не изменится.

Глава ведомства добавил, что за первую половину текущего года в Россию было ввезено более 450 тысяч автомобилей, половина из которых – с пробегом. Это втрое превышает показатель прошлого года. При этом значительная часть импортируемых машин уходит в «серую зону», от чего страдают и дилеры, и покупатели.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков объяснил причину отзыва документов у машин, ввезенных в Россию по параллельному импорту. По его словам, проблема заключается в недобросовестной работе лабораторий, выдающих документы. Специалист пояснил, что они работают с нарушениями действующих норм.